Conte fa lo spaccone, Grillo medita vendetta: le 3 mosse in canna del fondatore disarcionato

Passata la paura del quorum del “ri-voto” e la sbornia da rifondazione lanciata con squilli di tromba e rulli di tamburo,si lascia andare a dichiarazioni da(ma nulla a che vedere con il Paul Newman a cui la definizione rimanda). Già, perché l’avvocato rimasto senza popolo elettorale, si bea dei risultati della consultazione bis e alza i toni della polemica con, aizzando la rissa fratricida in corso, culminata nel parricidio di, ormai ufficialmente sbattuto fuori. Ops: “defenestrato”, perché questo è il termine utilizzato dall’avvocato che si è impossessato del M5S anche disarcionando con l’aiuto dei suoi fedelissimi ile garante della prima (ma non ultima) ora.si bea dei risultati della ri-votazione e fa lo. Ma«Nova è il nostro momento rifondativo, per noi una data importante che rimarrà nel Movimento 5 stelle: 23 e 24 novembre.