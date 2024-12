Scuolalink.it - Concorso per Dirigenti Tecnici 2024: pubblicato il bando per 145 posti a tempo indeterminato

Leggi su Scuolalink.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato ildiper l’assunzione di 145di seconda fascia con funzioni ispettive. La pubblicazione delsegue l’approvazione del regolamento stabilito con il decreto ministeriale n. 109 del 12 giugno, inserito in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto. Questa iniziativa segna l’avvio di un processo di reclutamento strategico per il potenziamento del sistema scolastico nazionale. Il, organizzato per titoli ed esami, è rivolto ascolastici, personale docente ed educativo di ruolo, purché abbiano maturato almeno dieci anni di servizio. Il Ministro Giuseppe Valditara ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza del reclutamento: “Questirappresentano risorse fondamentali per migliorare la qualità dell’insegnamento e sostenere le scuole nei processi di innovazione”.