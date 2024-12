Romadailynews.it - Cina: aggiorna tabella di marcia per sviluppare cattura del carbonio

Pechino, 09 dic – (Xinhua) – Lahato la suadiper lo sviluppo delladel, secondo quanto riportato oggi dal “Science and Technology Daily”. Durante una conferenza sulla tecnologia di, utilizzo e stoccaggio del(CCUS) tenutasi a Pechino dal 7 fino a ieri 8 dicembre, il Centro amministrativo per l’Agenda 21 dellaha presentato l’ultima versione delladi. Questomento fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate nel 2011 e nel 2019. Ladiriporta che la tecnologia CCUS sara’ fondamentale non solo per l’uso su larga scala di energia fossile a basse emissioni di, ma anche uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo della neutralita’ del. La tecnologia CCUS e’ stata definita dalladicome l’unico metodo tecnico in grado di raggiungere le emissioni nette zero nell’uso dell’energia fossile, nonche’ una soluzione tecnica fattibile per ottenere riduzioni profonde delle emissioni nella relativa industria del