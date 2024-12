Cestistica passaggio a vuoto Sconfitta dal Costa Masnaga

Leggi su Lanazione.it

61SPEZZINA 40 (20-8, 28-21, 49-26): Penz 6, Cibinetto 2, Osazuwa 5, Gorini 17, N’Guessan 13, Kaczmarczyk 6, Olandi, Bonomi, Motta, Serra, Crowder 12. All: Andreoli. LA SPEZIA: Mbaye 8, D’Angelo 5, Templari 5, Moretti 2, Granzotto 2, Missanelli 4, Diakhoumpa 6, Guzzoni 5, Guerrieri 3, Varonene. All: Corsolini Arbitri: Edoardo Di Salvo e Samuele Montano - Nulla da fare per lacon la quintastagionale su sei trasferte, superata 61-40 anche da, terza forza del campionato. Terzo quarto fatale per le bianconere, padrone di casa e concedono un parziale di 21-5 che consegna di fatto anticipatamente la partita nelle mani del Limonta. Per laalmeno un canestro per tutte le giocatrici entrate in campo, ma nessuna in doppia cifra.