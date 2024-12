Sport.quotidiano.net - Bayer Leverkusen-Inter di Champions League: probabili formazioni e orari tv

Milano, 9 dicembre 2024 – Big match aper l’di Inzaghi in una sfida tra squadre campionesse nazionali. I nerazzurri fanno visita ai tedeschi di Xabi Alonso con una distanza minima in classifica. Nella lotta agli ottavi comanda il Liverpool con 15 punti, poi l’a 13, mentre i tedeschi sono sesti a 10. Lo score è importante con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre i nerazzurri, come i Reds, sono imbattuti con quattro vittorie e il pareggio di Manchester contro il City di Guardiola. Difesa ferrea per i nerazzurri, zero gol subiti e sette segnati, che ha permesso risultati in sequenza e cinque clean sheet consecutivi. Più prolifico ilcon 11 reti all’attivo e 5 al passivo, a conferma di una squadra offensiva e che cercherà di prendere possesso della partita.