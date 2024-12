Rompipallone.it - Allegri pronto a tornare in panchina: colloquio in corso, c’è il “sì”

Maxtorna in. Il tecnico ex Juventus, dopo l’addio ai bianconeri in estate, attende un’occasione inper rilanciarsi. In estate nessun club italiano sembrerebbe aver bussato alla sua porta, ma dalla prossima stagione le cose potrebbero cambiare.torna in? Contatti inMassimiliano, ex allenatore della Juventus, èin. L’ex tecnico di Milan e Juve nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma dopo l’esonero di Juric.Tuttavia nelle ultime ore sembrerebbe esser spuntata una nuova contendente per. Accontentare il tecnico toscano non sarà semplice per nessun club di Serie A visto chenelle ultime stagioni in Italia è stato costantemente il tecnico più pagato in massima serie.Più probabile che alla fineaccetti una proposta proveniente dall’estero anche se nell’ultimo anno le ricche proposte provenienti da MLS ed Arabia Saudita sono state rispedite al mittente dall’allenatore.