Ilfattoquotidiano.it - 110 praticanti di riti voodoo massacrati in pochi giorni: la furia del boss di una gang dopo il responso di un sacerdote sulla morte del figlio di 7 anni

Una cerchia didei, ildi unalocale, un bimbo di 7morto per una malattia “misteriosa” e ildi un. No, non sono gli ingredienti dell’ultima serie tv o di un nuovo thriller, ma i protagonisti di quanto successo questo weekend ad Haiti, dove unaha compiuto un massacro, uccidendo oltre 100 persone in una baraccopoli di Port-au-Prince. A orchestrare il massacro, durato due, è stato Monel “Mikano” Felix, leader dellaWharf Jeremie, spinto dal desiderio di vendettaladel, che credeva fosse stata causata da un rituale di stregoneria.Secondo la Rete Nazionale di Difesa dei Diritti Umani (RNDDH), Felix avrebbe consultato un, il quale gli avrebbe indicato alcune persone anziane come responsabili della malattia del