Siria i jihadisti prendono Damasco | carceri aperte palazzo assediato mistero su Assad fuggito

: l’annuncio dalla tv pubblica ufficializza l’inizio di “una nuova era”. Le truppe islamiste sono entrate in città nella notte, neanche dieci giorni dopo l’inizio di un’offensiva inarrestabile nel corso della quale hanno preso il controllo di Aleppo, Hama e Homs. Bashar al, presidente da 24 anni, ha lasciato il Paese per una destinazione sconosciuta, ha riferito l’Osservatoriono per i diritti umani, citando ufficiali dell’esercitono. “Il tiranno è” e“è liberata”, hanno annunciato gli insorti. Le istituzioni pubbliche restano sotto il controllo del premier. Spunta l’idea di colloqui tra le parti a Ginevra, ma senza il rais, che avrebbe lasciato il Paese., ientrati anella notteLa folla in strada acalpesta l’ultima statua venuta giù: quella del padre di Bashar, Hafez Al, che ha governato con il pugno di ferro per quasi 30 anni fino al 2000.