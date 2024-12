Unlimitednews.it - Scompare Park Young Ghil, il Taekwondo italiano perde il suo Maestro

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Lo sporte in particolare il mondo del, salutano. Si è spento a Roma, che era diventata la “sua” città. Come “sua” era diventata l’Italia, paese in cui fu inviato nel lontano 1966 con una precisa missione: far conoscere e crescere il. Quello che oggi questo sport è diventato in Italia – tra i Paesi di riferimento a livello mondiale – lo si deve soprattutto a lui. Prima Napoli. Poi la Puglia, la Calabria e Roma. In Corea, prima di partire, si era sottoposto a un allenamento durissimo, per imparare decine di forme e perfezionare le tecniche di combattimento. Quello che poi avrebbe dovuto trasmettere ai giovani italiani. Missione per la quale, all’epoca, erano idoneo anche quel garage, che diventò la prima “palestra” della capitale.