Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: orari Skiathlon Lillehammer 2024, programma, streaming, startlist

Ultimo giorno di gare nel fine settimana della Coppa del Mondo di sci di. Si vanno a disputare le due competizioni, le prime della stagione, che vedranno al via 82 concorrenti al maschile e 60 al femminile.In campo internazionale l’attesa è ovviamente tutta sul fronte dei norvegesi al maschile (compreso Klaebo stavolta), mentre al femminile il discorso si lega a Diggins, svedesi e Johaug. In casa Italia tris con Ventura, Daprà e soprattutto Graz a tentare di trovare una via per un risultato che abbia un almeno discreto valore. In tre tra le donne: Anna Comarella, Francesca Franchi e Caterina Ganz.La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1. Direttasu Discovery+, SkyGo, DAZN (tutto) e RaiPlay Sport 1.