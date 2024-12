Calciomercato.it - Roma-Lecce, Giampaolo: “Loro troppi più forti tecnicamente”. Poi non nasconde l’ansia per Gaspar

I pugliesi si fermano all’Olimpico contro la squadra di Ranieri, con tanti errori e un risultato alla fine molto pesante: le parole diin conferenzaIlcade rovinosamente in casa dellaper 4-1, restando inchiodata a quota 13 punti. I pugliesi chiudono il primo tempo in parità col rigore di Krstovic, ma poi soccombono alla qualità molto più alta dei padroni di casa. E nel finale la grande preoccupazione per l’infortunio di.Marco(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita Marcoè intervenuto in conferenza stampa:Sembrava lala squadra che doveva salvarsi. “No, la differenza è stata tecnica. Assolutamente. Laha giocatori, bravi a giocare nei mezzi spazi. Le volte in cui siamo riusciti a contenere non abbiamo consolidato il possesso o fatto la scelta tecnica migliore per impensierirli.