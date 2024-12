Lanazione.it - Ritorna il Caffè de la Versiliana: Annamaria Bernardini de Pace ospite d'onore

Oggi alle 11.30 momento dedicato alla cultura con il ritorno delde lain edizione invernale conde(foto) primadegli incontri. Avvocato, scrittrice, saggista, volto celebre della TV come giudice nella trasmissione Forum,de, la intervista il direttore Alessandro Sallusti, colonna portante del nuovo team artistico dellache curerà la linea editoriale dei talk e che, in questo primo ciclo di incontri, sarà impegnato anche come conduttore. Gli appuntamenti colde La, in programma anche il 22, 29 dicembre e il 5 gennaio. Gli incontri culturali della domenica mattina sono a la Green House e come sempre a ingresso libero.