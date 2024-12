.com - Promozione / Una Jesina in vena di regali perde gara e primato

La Fermignanese passa 2-1 al “Carotti”. Due errori colossali spianano la strada agli ospiti che vincono lo scontro diretto e tornano in vetta. Per la, solo mea culpa JESI, 8 dicembre –che torna al “Carotti” da capolista solitaria dopo la vittoria di Marina.Avversario di turno, l’ex prima della classe Fermignanese, per unache vale già tantissimo, in uno stadio come al solito vuoto.che parte forte e che si riversa subito nell’area avversaria.All’8’ dubbio mani in area fermignanese, con la palla che rimbalza sul braccio di un difensore biancoblù, ma per l’arbitro è tutto regolare.Al 12’ passa il vantaggio il Fermignano. Cross innocuo dalla sinistra e capitan Zandri, tutto solo, appoggia ingenuamente e lentamente di petto a Cappuccini, senza accorgersi della presenza di Labate, che riesce ad anticipare tutti e ringraziare del regalo di Natale anticipato.