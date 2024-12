Lanazione.it - Pietro Annigoni: le opere e la vita all'asta, un patrimonio culturale disperso

non solo è il più grande pittore di questo secolo ma è anche in grado di competere alla pari con i pittori di tutti i secoli. Egli rimarrà nella storia dell’arte come il contestatore di un’epoca buia della pittura. Lo storico e critico d’arte Bernhard Berenson, che a Firenze visse e morì nel 1959, fu amico e uno dei maggiori estimatori del grande pittore, nato a Milano ma trasferito in riva all’Arno fin dal 1925. Ed è a Firenze cherimase fino alla sua fine nel 1988, nella sua casa in via Maggio, splendida dimora arredata dalla moglie Rossella Segreto, che così l’ha mantenuta fino la primavera scorsa, quando anche lei è scomparsa. Undi, arredi evissuta dal valore inestimabile soprattutto per l’universoche racchiudeva, di un artista e di un’epoca.