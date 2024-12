Ilgiorno.it - Monza Rally Show: Nibali e Cairoli protagonisti tra motori e adrenalina

Leggi su Ilgiorno.it

I tifosi scaldano il clima del. Persone di ogni età estasiate di fronte alle auto, pronte ad assistere e immortalare i passaggi dei piloti lungo la pista dell’autodromo. Una giornata di festa, in attesa del grande pubblico di oggi, che è già pronto ad ammirare le evoluzioni delle vetture dalle tribune. L’atmosfera del sabato era ben riassunta dalla presenza del gruppo del “Fegato da“, club di appassionati che partono dalla Bergamasca per seguire tutte le gare, a modo loro: ovvero allestendo sempre un gazebo in cui sono pronti a distribuire a chiunque salamelle cotte alla piastra, del buon vino, grappa o caffè, unendo anche un’ottima dose di simpatia. Per loro il, a due passi da casa, è imperdibile. Quindi presenza fissa per tutto il weekend. Divertimento anche in pista, almeno per chi arriva da altre esperienze e sta vivendo tutto questocome un gioco incredibile.