Milano l’albero di Natale Motta illumina piazza della Scala | Il gusto incontra Milano e le stelle

, 8 dicembre 2204 – Si è acceso un altro albero di, a, brand premium del Gruppo Bauli che ha di recente inaugurato il nuovo corso firmato dallo Chef Bruno Barbieri, ha portato nel centro del capoluogo lombardo il suo tocco stellato con un elegante albero inrealizzato in collaborazione con Next Different. Custodito all’interno di una raffinata boule de neige, l’abetetutto e tutti con uno spettacolare alternarsi di luci che risplendono sulle decorazioni dai toni del distintivo blu e del brillante oro.diè stato inaugurato con una serata speciale condotta da Natasha Stefanenko alla presenza di Michele Bauli, Presidente del Gruppo Bauli, di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di, e dello Chef Bruno Barbieri che, combinando tradizione e innovazione, semplicità e ingredienti ricercati, ha rinnovato l’intera collezione del brand.