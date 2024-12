Ilnapolista.it - Michail Antonio si è rotto una gamba, la sua Ferrari ha perso il controllo per la tempesta Darragh (Daily Mail)

L’attaccante del West Ham Michaelsi è schiantato con la suaieri pomeriggio, ma fortunatamente, come comunicato dal suo club, è cosciente e sta bene, sotto stretta sorveglianza del London Hospital.L’incidente di Michael: lahaila causa dellaIlriporta alcuni dettagli sull’incidente:La strada era molto scivolosa per lache ha annullato il match tra Everton e Liverpool ieri, ndr.; la suahail. Il calciatore ha rimediato unarotta, mentre i vigili del fuoco hanno tentato di liberarlo per 45 minuti dal suo veicolo. Le foto scattate sulla scena dell’incidente mostrano ingenti danni al lato destro dellagrigia, da cui, secondo quanto riferito, usciva del fumo.