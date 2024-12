Tg24.sky.it - Meteo, tempo instabile anche lunedì: neve, pioggia e vento sull'Italia. Ecco dove

Piogge,caratterizzano questa domenica dell’Immacolata, con il malche coinvolge gran parte dell’e che proseguirànei prossimi giorni. La Protezione civile ha diramato l’allerta in 12 regioni. Un fronte perturbato proveniente dall’Atlantico sta attraversando il Paese, portando piogge diffuse e nevicate, soprattutto al nord, localmente fino a quote basse. Ilsoffia forte, in particolare nelle zone occidentali e meridionali della Penisola. Scattal'allerta arancione su quasi tutta l'Emilia-Romagna pere piogge, con la Protezione civile che, a mezzogiorno, ha emesso una nuova allerta che sarà in vigore per 36 ore. Per domani, è previsto che l'instabilità attuale prosegua con l'arrivo di una circolazione depressionaria che interesserà gran parte della Penisola.