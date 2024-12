Ilgiorno.it - Malnate, petardo esplode all’improvviso: un 41enne perde un dito della mano destra

(Varese) – Undi grosse dimensioni gli è esploso in: nell’incidente l’uomo ha perso un. È avvenuto nella serata di venerdì a, in viale delle Vittorie 40, non lontano dal centro. Erano circa le 20 quandosi è sentito un forte boato: i presenti, tra cui alcuni avventori di un bar, sono subito scesi in strada per capire cosa fosse successo. Hanno così trovato l’uomo, undi Cantello, a cui hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto ambulanze ed elisoccorso giunto da Como, che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Gravi le lesioni dovute alla deflagrazione: nonostante l’intervento dei medici, l’uomo ha riportato appunto l’amputazione di un. Sul fatto indagano i carabinieri del comando provinciale di Varese, con l’obiettivo di capire dove l’uomo avesse acquistato ile se siano in circolazione altri “botti" pericolosi.