Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano è in gravi guai di tempo, posizione ricchissima di sviluppi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:14 Meno di 25? a disdi, che deve effettuare la 17a mossa.13:12ha scosso la testa, ci sono delle cose che non gli piacciono. Eè chino attentissimo a quel che accade.13:11 Un minimo più ideale Db8 rispetto a Dd6.13:09 Sotto la mezz’ora diè a 21’48” (meno di un minuto a mossa).immensamente complicata, non a partire dalla scelta immediata del cinese, ma da quelle successive.13:08 17. b6, decide subito di prendere l’iniziativao almeno provarci! Inevitabili Db8 o Dd6 a questo punto (anche perché altrove non può andare).13:07 E adesso vedremo quanto velocementemuoverà, perché è davvero in grande crisi. 22 minuti dalla 17a alla 40a.13:05non trema! Con 31’33” sull’orologio gioca la validissima 16.