Indiana Jones e l'Antico Cerchio, è disponibile l'update 1 con Path Tracing e tanti miglioramenti

Bethesda ha pubblicato1 di, così da affinare significativamente l’esperienza di gioco. La novità principale è l’introduzione del Raycompleto () per PC con schede NVIDIA, offrendo in questo modo un livello di dettaglio grafico eccezionale.Per usufruire di questa funzione è richiesto minimo 12GB di VRAM, ma è previsto il supporto per AMD FSR in un aggiornamento futuro. Come leggiamo sul sito ufficiale di Bethesda, la patch si concentra su un’ampia gamma die correzioni.Tra le problematiche risolte troviamo bug legati al gameplay, come animazioni interrotte, interazioni bloccate e nemici con reazioni ritardate. Alcuni difetti grafici, tra cui stuttering nelle cutscene e artefatti visivi, sono stati eliminati, e la fruizione del gioco su PC è stata ottimizzata, specialmente per quanto riguarda hardware con 8GB di VRAM.