Ilrestodelcarlino.it - I calzini bianchi del "matto buono": ricordi di un'infanzia con nonno Enea

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando mi presentai per la prima volta coiusati per giocare i miei non ebbero dubbi: ero. Perché allora i calzettili avevano "sol i mat del manicòmi". Lo sapeva bene mioBertini, classe 1878, mazziniano, pasqualoniano e corista del Rossini, orologio con catena dorata nel taschino del gilet, coltellino multiuso in tasca e soprattutto infermiere dello storico ospedale psichiatrico "San Benedetto" (nella foto). Un giorno unaveva lanciato una cassetta di posate colpendo in faccia, che ci rimise un occhio. Venne destinato ai servizi sedentari fra cui accompagnare un "" nella consegna della legna da ardere nel camino o nella stufa, fornitura annuale prevista per il personale dipendente. La prima "carrettata" arrivava agli inizi d’autunno, la seconda in questi tempi prenatalizi.