Gout Gout è il nuovo Bolt? A quasi 17 anni corre più veloce del giamaicano nel 2003 (Video)

E’ nato il? L’australiano di origini del Sudanha vinto i campionati nazionali studenteschi di Brisbane nei 200 m in 20”04, battendo il record di Peter Norman di 20”06.L’atleta compirà 17il 29 dicembre ha migliorato anche il tempo di Usaindel Mondiale under 17 nel, che la leggenda giamaicana corse in 20”13., il: «Sono ancora un ragazzino, non mi aspettavo di fare il primato quest’anno»Le sue parole dopo la gara riportate dal Guardian:«Questi sono tempi per adulti e io sono solo un ragazzino, li sto gestendo pian piano. Sarà sicuramente un grande futuro per me. Non mi aspettavo che fossi così, ma credo di aver corso il tempo piùdell’Australia nei 200. Ho inseguito quel record, ma non pensavo che sarebbe arrivato quest’anno».