Isaechia.it - Giulia Salemi mostra la lista di tutti i nomi a cui stanno pensando lei e Pierpaolo Pretelli per il loro primo figlio

Come ormai si sa,sta per diventare mamma.Lo scorso luglio lei ehanno annunciato la splendida notizia aifan con dei tenerissimi scatti della pancia che iniziava a fare capolino. I due si fidanzarono durante il Grande Fratello Vip quattro anni fa.Ora i tempi stringono e laè davvero vicina al momento più emozionante della sua vita. Come ha raccontato nell’intervista di ieri a Verissimo, ha le idee chiare su che tipo di mamma vorrà essere e quali sono per lei i valori imprescindibili da trasmettere ai costi al suo piccolo.In un momento di scambio di opinioni con i suoi followers, ha anche svelato che la cameretta del futuro Baby Prelemi è in fase di definizione. Superati alcuni problemi burocratici, ora è pronta per essere arredata eè impaziente di scoprire il risultato!è già papà, conosce bene la genitorialità, ma anche lui a Verissimo ha dito di non essere nella pelle.