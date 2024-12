Sport.quotidiano.net - Faenza in campo alle 18. I Blacks alla ricerca del colpaccio contro Capo d’Orlando

Viaggio sull’isola con la testa rivolta al terzo posto eCoppa Italia. Igiocheranno18 in casa dell’Infodrive, nobile decaduta che ha giocato anche in A1 e nelle coppe europee, ma che quest’anno figura come neopromossa dB Interregionale.ha 14 punti in classifica, in casa ha perso soloCasale Monferrato ed è trascinata dal lituano Jasaitis, ala 42enne con un passato nei top team europei (ha vinto il campionato spagnolo con il Baskonia e quello israeliano con il Maccabi Tel Aviv oltre al bronzo ai Mondiali e agli Europei) che fa ancora la differenza con 12.5 punti di media. Insieme a lui gli uomini di punta sono Fresno, guardia da 16 punti di media, e il centro Furin. Ancora più competitiva sarà a febbraio quando riavrà Palermo, play che sta lavorando per riprendersi dall’operazione al legamento crociato del ginocchio avuta in estate, e il sostituto di Gatti, rottosi pure lui il crociato, costretto a terminare la stagione a novembre.