Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Abu Dhabi 2024: programma gara, differita in chiaro

Signori, si scende. Domenica 8 dicembre il treno del Mondiale di F1arriva al suo capolinea. L’ultima fermata è rappresentata dal Gran Premio di Abu, ormai assurto in pianta stabile al ruolo di epilogo della stagione. Dal 2009 a, l’appuntamento degli Emirati Arabi Uniti ha chiuso le danze del Circus per ben tredici volte su quindici.Date un’occhiata al nome di colui che partirà dalla pole position. Fatto? Ebbene, sappiate che dal 2015 in poi chi è scattato dalla casella privilegiata ha sempre vinto la! L’ultimo GP di Abuconquistato da un pilota differente dal poleman è stato quello del 2014, quando il più rapido in qualifica fu Nico Rosberg, inrallentato però da un guasto alla sua Mercedes.La Ferrari ancora aspetta di trionfare a Yas Marina, dove l’Inno di Mameli non è mai stato suonato.