Diletta Leotta Pausa Matrimoniale | Ecco Cosa Sta Succedendo!

e Loris Karius in crisi dopo le nozze? Tra messaggi segreti e unadi riflessione,chestae Loris Karius, protagonisti di un matrimonio da sogno appena sei mesi fa, sembrano ora attraversare un momento difficile. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la coppia avrebbe deciso di prendersi unaper riflettere sul proprio rapporto. La notizia arriva da una fonte vicina alla conduttrice, che avrebbe rivelato dettagli inediti sulla situazione.Pare che la decisione di questasia nata dopo che Karius avrebbe scoperto messaggi privati trae un uomo misterioso, descritto come una figura piuttosto chiacchierata. Questo avrebbe portato il calciatore a chiedere del tempo per riflettere, creando una distanza tra i due., dal canto suo, avrebbe cercato di recuperare il rapporto, interrompendo ogni comunicazione con l’uomo in questione.