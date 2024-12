Ilfattoquotidiano.it - David Beckham si commuove per l’addio alla segretaria del Manchester United: “Sarai per sempre nei nostri cuori. Eri il cuore pulsante della squadra”

Doveva restare un gesto privato, ma un’indiscrezione del Sun ha “costretto”a uscire allo scoperto. Due settimane fa l’ex calciatore è andato a trovare in gran segreto Kath Phipps, storica receptionist del, per il quale la donna ha lavorato per oltre 55 anni occupando diversi ruoli e diventando una colonna del leggendario club. La Phipps, che iniziò la sua carriera nei Red Devils come centralinista negli Anni 60, da tempo era molto malata,lo ha saputo ed è volato al suo capezzale per un ultimo saluto circa due settimane fa. La famigliadonna e lo stesso ex giocatore hanno mantenuto il riserbo più assoluto attornovisita. Poi due giorni fa, dopo la sua morte,ha postato sui social la fotosua mano che stringe quelladonna.