Comanda l’Olimpia Marzocca

Torna are una sola squadra nel girone B di Prima Categoria. E’che vince contro il Pietralacroce balzando al comando da sola. La più immediata inseguitrice della nuova capolista è la Castelfrettese, seconda, che non va oltre il pari interno contro Fc Osimo. Ko a sorpresa del Montemarciano, in casa, contro la Labor, che scende così in terza posizione. Oggi una sola partita nel girone B di Prima Categoria: Filottranese-Real Cameranese. Nel girone C torna a vincere l’Argignano, pari per per la Passatempese. PRIMA CATEGORIA, 12^ giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Filottranese-Real Cameranese. Ieri: Borghetto-Ostra 2-1, Borgo Minonna-Sampaolese 1-1, Castelfrettese-Fc Osimo 1-1, Montemarciano-Labor 0-1, Olimpia-Pietralacroce 2-1, San Biagio-Castelbellino 1-1, Staffolo-Castelleonese 3-2.