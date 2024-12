Zonawrestling.net - Collision 07.12.2024 Una notte galattica

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Greater Columbus Convention Center (GalaxyCon) di Columbus, Ohio. Un episodio che promette grandi match per il Continental Classic e un confronto acceso tra Jon Moxley e Orange Cassidy. Menzione d’obbligo per la loscation. Si è tanto derisa la AEW per la scelta di spostare lo show -si dice per scarsità di vendite – in un’altra location, ma devo dire che il colpo d’occhio e l’entusiasmo dei fan era davvero buono stasera. Almenopotrebbe essere sempre svolto in arene così. Continental Classic Gold League Match: Darby Allin vs Komander (3,5 / 5) Match veloce e spettacolare tra i due atleti, che inizia con un rispettoso shake hands. Dopo una serie di scambi tecnici iniziali, Komander mostra il suo atletismo con un moonsault dalla corda più alta.