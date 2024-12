Romadailynews.it - Cina: Pudong New Area svela misure per agevolare lavoro, vita dei talenti stranieri

Pechino, 08 dic – (Xinhua) – LaNew, nel comune di Shanghai in, hato ieri una serie diper migliorare la convenienza e i servizi per iche lavorano e vivono nell’. Le 34sono state presentate durante il 2024International Talent Hub Forum, e coprono il, l’imprenditorialita’, laquotidiana e altre aree per i professionisti. Secondo le nuove, sara’ piu’ facile per ientrare e uscire dalla. LaNewpotra’ emettere direttamente lettere di conferma per idi alto livello, fornendo loro visti con ingressi multipli per scambi accademici, cooperazione nella ricerca scientifica o visite d’affari. Anche i membri della loro famiglia potranno entrare nel Paese con gli stessi documenti.