Ilrestodelcarlino.it - Cantieri a Bologna: Confcommercio Ascom invita alla calma e attenzione per commercianti e residenti

"Che il cronoprogramma sia rispettato è positivo. Ma dobbiamo ricordare che la partita è ancora lunga". Una partita nella quale tenere sempre alta "l’nei confronti deie deiche sono ancora investiti daie per chi lo sarà a breve". Giancarlo Tonelli (foto), direttore generale di, tiene i piedi per terra sullo scenario dizzazione che sta attraversando la nostra città, anche dopo la festa di strada organizzata in via Riva Reno dai negozianti della zona. Anche perché "il tema dei, non sono solo quelli legati al tram, in città è importante – ricorda –. E tocca da molto vicino sia migliaia di attività del commercio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato sia la vita di tantissimi". E non è ancora finita, visto che "siamo all’inizio di un percorso che durerà ancora un anno e mezzo in varie zone – precisa il direttore –.