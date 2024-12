Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi pronto a cambiare: 3 big a riposo!

Antivigilia di, partita valida per la sesta giornata di Champions League.potrebbe far riposare più di un big. Il punto a due giorni dalla partita della Bay Arena.ANTIVIGILIA – Ritrovata la vittoria in campionato, ora l’si rituffa nuovamente sulla Champions League. I nerazzurri giocheranno alla Bay Arena contro i campioni di Germania del. La squadra di Xabi Alonso, che ieri ha vinto soffrendo contro il St. Pauli in Bundesliga, sarà il sesto avversario dell’dopo Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia. La tappa tedesca potrebbe anche risultare decisiva ai fini della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Ma visto il calendario fitto, Simonedovrebbequalcosina per quanto riguarda l’undici titolare.