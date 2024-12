Lanazione.it - Auto a Gpl in fiamme, anziana si mette in salvo. L’intervento dei vigili del fuoco

Stroncone (Terni), 8 dicembre 2024 – Intervento deideldi Terni nelle campagne di Vascigliano di Stroncone per un’a Gpl andata a. L'allarme è scattato poco prima delle 13; idelhanno spento lesprigionatesi dal vano motore. Al loro arrivo ilaveva completamente distrutto il veicolo. Indenne l'conducente che ai primi fumi si è prontamente allontanata dalla vettura. Difficili le operazioni di spegnimento, data la posizione impervia, in una strada vicinale, in cui si trovava il veicolo.