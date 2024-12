Anteprima24.it - WWF Caserta: eletti il nuovo Presidente e VicePresidente

Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 7 dicembre 2024 si è riunito per la prima volta ilConsiglio Direttivo del WWF, così come è stato eletto nell’affollata assemblea dei Soci dello scorso 30 novembre. I nuovi Consiglieri Brigida Consales, Ciro De Maio, Anna Nappi, Gaia Noboa de Jesus, Giovanni Pastore, Renato Perillo, Martina Roccasecca e Roberto Ruocco si sono incontrati presso la Sede Operativa del WWFper eleggere ile il Vice, così come stabilito dalle norme statutarie. Una caratteristica decisamente innovativa delConsiglio è la sua età media, decisamente più bassa rispetto al passato, grazie all’ingresso di tre giovanissime socie ed attiviste, mentre è stato mantenuto inalterato il perfetto equilibrio delle quote rosa. All’incontro erano presenti anche lauscente Carmela Biondo ed il Delegato WWF Italia Raffaele Lauria.