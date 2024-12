Ilrestodelcarlino.it - Vuelle sfida Torino: Leka invita alla calma e alla concentrazione in difesa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti mi chiedono se adesso è sicuro che laabbia svoltato. Rispondo che voi volete delle certezze che nello sport non esistono ed è proprio questo il suo fascino, altrimenti se fosse tutto prevedibile nessuno andrebbe a vederlo. Io mi fido di quello che vedo in allenamento ma non sono un mago e non posso prevedere il futuro". Così Spiro, che tira fuori spesso pensieri diversi dai soliti clichés,a non avere l’ansia di volere le risposte prima di aver visto i fatti. Se lasarà capace di infilare la seconda perla di fila, cosa mai accaduta sin qui dall’inizio di questa stagione, lo sapremo domenica direttamente sul parquet. "Siamo consapevoli che quella consarà un’altra battaglia: loro arrivano con un ruolino in trasferta di 3 vittorie su 4 e di 4 vittorie nelle ultime 5 partite, segnale di una squadra in forma.