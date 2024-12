Quotidiano.net - Vertenza Trasnova: incontro in Regione Campania per discutere dei licenziamenti

Unincon i sindacati perdella soladei lavoratori, è stato convocato per lunedì dall'assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello su indicazione del presidente della Giunta, Vincenzo De Luca. L'appuntamento, in programma alle 10 nella sede dellaal Centro direzionale, precede quello che si svolgerà mercoledì con lo stesso presidente De Luca perdi Stellantis e di tutto l'indotto, ed al quale è stato invitato anche il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo. I lavoratori di, per i quali è già stata avviata la procedura di licenziamento collettivo, continuano intanto il presidio davanti all'ingresso merci dello stabilimento Stellantis a Pomigliano, fermo ormai da martedì pomeriggio per la mancanza di materiale dovuta al blocco dei manifestanti che si apprestano a trascorrere la prima domenica con alle spalle una fabbrica chiusa.