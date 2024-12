Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-12-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale in zona Boccea chiuso per accertamenti tecnici su un edificio in 3D via Bonifazi da Largo Gregorio XIII a via Pio VII chiusura anche Largo Gregorio XIII da via Boccea prestare attenzione alla segnaletica su via del Foro Italico oggi e domani domenica 8 dicembre e come anche i prossimi 14 e 15 dicembre chiuso tra le 7:30 e le 16 il tratto tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV direzione dello Stadio Olimpico a partire da oggi sabato 7 dicembre fino al prossimo 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive tra le 6:30 e le 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sitopunto luce day.