Traffico e poca sicurezza | punti deboli in tutti i quartieri per Lepore e la sua giunta

Bologna, 7 dicembre 2024 – Quartiere che vai, criticità che trovi. Lo rivela il sondaggio ’Bologna in movimento’, commissionato da Confabitare alla società Demetra opinioni srl (campione 455 interviste complete con metodo Cati-Cawi) prima delle elezioni regionali del 17 e 18 ottobre. Come già spiegato, i nodi principali risultati dall’indagine sono viabilità e, ma anche il tema casa resta una questione ’calda’, visto che il piano per l’abitare del Comune è pressoché sconosciuto al 69% dei cittadini. Entrando nel dettaglio dei, scopriamo dallo studio che a soffire di più il problema del(inevitabilmente anche a causa dei cantieri del Tram e altri interventi) sono 78 cittadini su 100 al Santo Stefano (colpa dei lavori della Garisenda che hanno modificato le tratte dei bus), 75 al Savena, 74 al Porto-Saragozza, 69 al Borgo Panigale-Reno, 68 al Navile, 67 per il San Donato-San Vitale.