The Bad Guy 3 si farà la terza stagione quando esce la prossima serie su Prime Video

La miglior dark comedy italiana, si va verso ladi The Bad GuyThe Bad Guy continua a essere un piccolo capolavoro del dark comedy italiano e la secondaha confermato lo stesso valore già visto nellad’esordio. Anche la messa in onda su Rai 2 e RaiPlay ha avuto un esito più che positivo. Continua la storia di Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio), un pubblico ministero che è stato ingiustamente accusato di essere un mafioso e decide di vendicarsi diventando lui stesso il “cattivo”. Si chiude il cerchio, oppure ci sarà una? Dall’ultimo episodio, il pubblico si chiede già se The Bad Guy 3 si. Ecco le ultime notizie.The Bad Guy 3 sila?La nuovasi è tuffata più a fondo nella ricerca di vendetta di Nino e introduce una battaglia ad alto rischio per un archivio segreto contenente prove incriminanti contro figure potenti.