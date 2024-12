Oasport.it - Slittino, Leon Haselrieder irresistibile: concede il bis in Coppa del Mondo juniores

Ladeljunior 2024-2025 dicontinua a parlare italiano: anche nella seconda gara della tappa inaugurale, in corso a La Pagne, in Francia, si impone, figlio d’arte (suo padre Oswald fu bronzo alle Olimpiadi di Torino 2006 ed andò quattro volte a medaglia ai Mondiali) nonché campione olimpico giovanile in carica.La vittoria diarriva con il crono complessivo di 1:31.551, mettendo in riga i canadesi Dylan Morse, secondo a 0?157, e Theo Downey, terzo a 0?191. Resta ai piedi del podio lo slovacco Christian Bosman, quarto a 0?211, che precede il tedesco Niklas Zehner, quinto a 0?335.Sesta piazza per l’altro azzurro Philipp Brunner, attardato di 0.386, il quale conclude davanti agli austriaci Paul Socher, settimo a 0?414, e Fabio Helmut Zauser, ottavo a 0?457.