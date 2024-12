SiriaLavrov | non prevalgano terroristi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.34 "Stiamo facendo tutto il possibile per non fare prevalere iin Siria". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo l'incontro a Doha coi suoi omologhi di Iran e Turchia. Lavrov ha aggiunto che la Russia continua sostenere Damasco attaccando i ribelli con raid aerei. Alla domanda se il governo di Assad sia minacciato dai ribelli, Lavrov ha detto di non immaginare cosa succederà. Smentite le voci su una fuga del presidente siriano Assad che secondo fonti ufficiali siriane si trova a Damasco.