Agendaitaliana.it - Scomparsa Daniela Ruggi, choc: lo “sceriffo” arrestato e indagato per sequestro di persona

Leggi su Agendaitaliana.it

Il mistero delladisi infittisce: un uomo, noto come “lo”, è oraperdi. Ecco cosa è emerso dalle indagini. Sono trascorsi oltre due mesi dalladi, 31 anni, originaria di Montefiorino (Modena). L’ultimo sviluppo nelle indagini punta i riflettori su Domenico Lanza, 66 anni, conosciuto localmente come “lo”. L’uomo, già noto per il suo atteggiamento eccentrico e il cappello da cowboy che gli è valso il soprannome, è statoper detenzione illegale di armi durante una perquisizione che ha portato alla luce nuovi inquietanti dettagli. Chi è lo “” e perché ènelladiLanza era stato visto nei giorni precedenti alladie non ha mai negato di conoscerla.