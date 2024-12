Ilgiorno.it - Rinforzi per la sanità. Ventuno nuovi infermieri

"Vi aspettiamo nei nostri presidi ospedalieri e sociosanitari. Abbiamo bisogno delle vostre competenze, l’auspicio è che vogliate restare a lavorare in provincia". L’invito a lavorare per laprovinciale è stato rivolto ieri a Faedo ai 21laureati nell’anno accademico 2023/24 dal direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario Monica Fumagalli e le sue non sono state certo frasi di circostanza, considerata la perdurante carenza di questa figura professionale tanto importante per il regolare funzionamento della "macchina sanitaria". Al pari dei medici, poco incentivati a venire e a restare in provincia a lavorare, anche glisono ormai da anni molti meno di quanti ne servirebbero e, in questo caso, è soprattutto la concorrenza delle strutture (e degli stipendi) oltreconfine a fare la differenza.