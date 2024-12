Sport.quotidiano.net - Rari in vasca: obiettivo continuità. Chemeri: "Ora vietato fare calcoli"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la salutare vittoria della scorsa settimana a Genova con l’Iren Quinto che ha fatto seguito a quattro sconfitte consecutive laNantes Florentia, nella nona giornata della A1, torna inoggi alle 15 alla Nannini di Bellariva per affrontare il Telimar Palermo che con 10 punti affianca i biancorossi a centro classifica. Nonostante l’entusiasmo per il recente successo che ha risollevato il morale alla formazione di Luca Minetti, la partita non si presenta affatto agevole per i padroni di casa perché quella palermitana è una squadra di consolidata esperienza che lotta ogni anno per le posizioni di vertice e che, rispetto alla, vanta anche una miglior differenza reti, con un attacco più prolifico (80-71) nonostante il gigliato Stefano Sordini che è fra i top della classifica marcatori con 18 reti, e una difesa più ermetica (86-113).