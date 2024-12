Liberoquotidiano.it - "Questi non superavano gli ottavi". Clamoroso Inzaghi, stoccata in tv: con chi ce l'ha

Leggi su Liberoquotidiano.it

Simoneai microfoni di Dazn dopo Inter-Parma non usa giri di parole e sottolinea i grandi risultati raggiunti dai nerazzurri fino a questo momento sotto la sua gestione. Non nomina mai Antonio Conte, ma il riferimento al suo predecessore e attuale avversario nella lotta scudetto (insieme a Gasperini) è chiarissimo: "Chiaramente cercheremo di fare il massimo. A me è venuto in mente quanto di buono hanno fattoragazzi che fino a poco tempo fa non superava glidi Champions. In tre anni hanno fatto una finale, due, faremo un bel percorso anche quest'anno ed essere arrivati al Mondiale è un motivo di soddisfazione ed è un premio pertre anni intensissimi per tutti", afferma commentando il sorteggio del mondiale per club. E così poi passa all'analisi della partita con un tris pesante che ha asfaltato il Parma: "Oltre il gol di Thuram, i ragazzi sono stati molto bravi.