Prima della Scala Nicoletta Manni incanta in Armani | tra gli ospiti dominano bianco e nero

(Adnkronos) – Strascichi, velluto, qualche piuma sparsa qua e là, raso e tanto. Smoking d’ordinanza per i signori e qualche colpo di testa che non è passato certo inosservato. Tutta la Milano che conta ha ‘sfilato’ stasera alladi ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la stagione lirica al teatro alla, sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly, nel giorno di Sant’Ambrogio. E se quest’anno ha dominato la sobrietà tra le istituzioni, con la senatrice a vita Liliana Segre in giacca di vellutoe sciallee il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in smoking a strappare consensi, come d’abitudine, è stata la compagna del sindaco di Milano, Chiara Bazoli, incantevole in un lungo abito verde petrolio con bustino prezioso firmatoPrivé.