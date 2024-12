Ilfattoquotidiano.it - Prima della Scala, “La forza del destino” di Giuseppe Verdi tra scaramanzia e leggenda

“Ladel, Ladel, Ladel”. Se non bisogna neppure nominare l’opera diche apre a Sant’Ambrogio la stagione del Teatro alladi Milano perché considerata portatrice di jella, noi la nominiamo per ben tre volte di seguito. Non certo per gufare. Ma perché scaramantici non siamo e vogliamo dimostrare razionalità.Alla Primina del 4 dicembre, del resto, quella dedicata agli Under 30, è andato tutto liscio, a dimostrazione che molto di ciò che si dice del titolo ‘maledetto’ difa parte del folclore. C’è di più: l’opera mancava da decenni all’inaugurazione scaligera, e questo rende ancora più affascinante e carica di suspense l’attesa del 7 dicembre, con Riccardo Chailly sul podio e la regia spettacolare di Leo Muscato.La Serata inaugurale è dedicata alla “voce d’angelo” Renata Tebaldi nel ventennalescomparsa.