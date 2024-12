Lapresse.it - Parigi, Notre Dame riapre le porte dopo l’incendio: oggi la cerimonia

Leggi su Lapresse.it

Il grande giorno è arrivato. La Cattedrale dilepiù di cinque anni dalche nell’aprile del 2019 ha rischiato di distruggerla. Il restauro rappresenta un risultato spettacolare in soli cinque anni per una struttura che ha richiesto quasi due secoli per essere costruita. Allo stesso modo, l’evento è visto come un successo per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha sostenuto l’ambizioso programma, ed arriva in un momento in cui l’inquilino dell’Eliseo si trova ad affrontare una grave crisi politica interna.Cambio di programma per il maltempoA causa delle forti raffiche di vento e della pia previste per la riapertura di, l’intero evento si svolgerà all’interno della cattedrale. A dare l’annuncio è stato l’Eliseo assieme alla diocesi di