Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma vince lo scontro diretto con l’Orizzonte Catania

L’ottava giornata della regular season dellaA1di, la penultima del girone d’andata, vede la pesantissima vittoria della SISnelloal vertice della classifica contro, piegato per 12-11.Le etnee scivolano così a -3 dalle capitoline e vengono agganciate dal Rapallo, vittorioso nella trasferta di Cosenza con un netto 7-12, mentre il Trieste, che ha una partita da recuperare, regola l’Ancona per 13-6 e resta a -5 della vetta, con la possibilità di portarsi da solo al secondo posto dopo la sfida con la Lazio di sabato prossimo.Il Padova risale ancora la classifica e si porta al quinto posto grazie alla vittoria sulla Lazio, sconfitta per 15-7, infine nella corsa per evitare i play-out è importantissima la vittoria esterna del Bogliasco, che passa di misura in casa della Brizz per 8-9 e si porta in solitaria al settimo posto, a -3 dal Cosenza.